В Юрмале загорелось двухэтажное здание; во время тушения пострадал пожарный

Пожарно-спасательная служба получила вызов на ул. Ригас, где начался пожар в нежилом здании. На месте происшествия было констатировано, что открытым пламенем горит двухэтажная деревянная постройка площадью 150 кв. метров. Кроме того, в ней рухнула крыша и угрожали рухнуть и стены. Во время работ по тушению пострадал пожарный, которого передали медикам. В 2:30 пожар повышенной опасности был локализован, работы по тушению продолжаются.

Кроме того, серьезный пожар произошел в котельной волости Слампес Тукумского края. Огнем оказались охвачены крыша котельной на площади в 220 кв. метров и находящийся рядом измельчительный бункер площадью 25 кв. метров.

Из здания еще до прибытия пожарных были эвакуированы десять человек. Во время эвакуации и тушения с помощью порошкового огнетушителя пострадал один человек, его передали врачам.

Через несколько часов пожар повышенной опасности был локализован.