Опрос: хорошо плавать не умеют 71% жителей Латвии

71% жителей Латвии не обладают достаточными навыками плавания, 25% оказывались в потенциально опасной для жизни ситуации на воде, показал опрос, проведенный Латвийской федерацией плавания (ЛФП).

89% опрошенных не имеют навыков спасения утопающих, при этом 81% считают, что все должны были бы научиться оказывать первую помощь. 59% респондентов считают, что знания о безопасности у воды необходимы каждому, 51% - что всем необходимы также знания о правильном спасении тонущего человека.

Лишь 7% опрошенных сообщили, что указывают чужим людям на их легкомысленное поведение у воды или при купании, друзей, родных и знакомых предупреждают тоже всего 25% жителей.

Как отметил руководитель ЛФП Айвар Платонов, весьма низкий уровень знаний жителей о безопасности на воде, понимания и ответственности тревожит.

В Латвии ежегодно тонут в среднем 130 человек, в том числе дети. Большинство этих случаев можно предотвратить с помощью превентивных мер, подчеркнул он.

Сегодня, когда в Латвии официально открылся купальный сезон, ЛФП в сотрудничестве с Олимпийским центром «Elektrum» начинает информационную кампанию в школах о безопасном отдыхе у воды в летний сезон «Знаем. Плаваем. Безопасно».

Опрос проводился в сотрудничестве с центром социологических и маркетинговых исследований «SKDS» 10-20 марта, в нем участвовали 1016 респондентов в возрасте 18- 75 лет.