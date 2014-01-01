Обвиняемый в разжигании национальной вражды Гирс перебрался в Великобританию

Бывший лидер организации «Русская заря» Илларион Гирс, который в Латвии обвиняется в разжигании национальной или этнической вражды и ранее просивший политическое убежище в России, теперь перебрался в Великобританию, сообщает газета Kurzemes Vārds.

Курземский районный суд в Лиепае, который должен рассматривать дело Гирса по разжиганию национальной вражды, не сообщил дополнительной информации о новом месте проживания Гирса, ссылаясь на правила о защите данных. Однако, суд подтвердил, что Гирс больше не проживает в России, а отправился в другое государство.

По сведениям Kurzemes Vārds, Гирс посредством электронной почты сообщил, что в будущем всю корреспонденцию ему необходимо высылать в Великобританию, где он практикует как юрист.

Ранее, находясь в России, Гирс просил обеспечить ему возможность присутствовать на суде удаленно. Суд Латвии просил российскую сторону обеспечить режим видеоконференции для участия обвиняемого в рассмотрении дела, однако длительно не получал ответа.

Наконец, в этом году пришел ответ, что это невозможно, так как дважды приглашенный на суд Гирс ни разу на него не являлся. Курземский суд не располагает информацией, обладает ли Гирс в России по-прежнему статусом беженца.

Как сообщалось, суд на этой неделе в очередной раз отложил рассмотрение дела Гирса. Ранее в письме суду Гирс отметил, что с 3 мая 2016 года он находится в России, так как, по его словам, в Латвии его преследуют из-за его политических убеждений, поэтому явиться в суд он не может.

Теперь он сообщил, что больше не находится в России и отправился в другую страну. Суд планирует просить о возможности видеоконференции для рассмотрения дела уже с новой страной пребывания обвиняемого Гирса.

Заседание отложено до 25 октября этого года.

Согласно данным Firmas.lv, 15 ноября 2017 года начат процесс ликвидации организации «Русская заря».

В Курземском районном суде в Лиепае рассматривается уголовное дело, связанное со статьей, опубликованной в ноябре 2014 года на интернет-сайте http://illarion.lv.