В прошлом году в Латвии издано 2185 книг, тираж упал на 11%

В прошлом году издано 2185 книг, а их тираж по сравнению с 2016 годом уменьшился на 11%, свидетельствуют обобщенные Латвийской национальной библиотекой (ЛНБ) данные об издательском деле в Латвии.

В прошлом году издано всего на шесть книг меньше, но тираж уменьшился с 2,76 млн до 2,46 млн.

Как заявила представитель ЛНБ Элза Унгуре, в последние пять лет количество издаваемых книг не меняется, но тиражи падают.

58% состоящих на учете в ЛНБ издателей издали за весь прошлый год только по одной книге, правда, библиотека учитывает не только коммерческие, но и авторские издательства и организации, у которых издание книг - не основное занятие.

В прошлом году 44% книг издали «Apgаds Zvaigzne ABC», «Latvijas mediji» и «Jumava». «Apgаds Zvaigzne ABC» издало 364 книги, «Latvijas mediji» - 95, «Jumava» - 147.