LTV7: Из Кекавы в Ригу - по реке?

В Латвийской столице начат дорожно строительный сезон. В этом году, к примеру будет реконструирована улица Краста — основная магистраль города. Водители ждут пробок. Между тем ту же улицу Краста может заменить... Даугава. Возобновить речной общественный транспорт - этой идеей загорелся житель Кекавы Гвидо Паулиньш. Местное самоуправление уже провело исследования дна реки и начало переговоры о маршруте с Саласпилсом.

Центральный рынок, Закюсала, Кенгарагс, Катлакалнс, Гипшстурис, Аннушка. Это остановки речного транспорта, который в советской время курсировал по Даугаве. Из Риги до острова Доле. Местные жители ещё помнят этот маршрут. Но были и другие.

В 70-е по воде можно было добраться и до Пярну. В 1975-м число пассажиров водного транспорта достигло миллиона. Сегодня вместо речного транспорта, который скорее стал развлечением, пассажиры пересели в личные авто. А те по утрам выстроились в пробки.

«Работа у меня в Риге. И из Кекавы приходится ехать каждое утро. И в пробках я провожу около полутора часов. И это навело меня на мысль об альтернативных возможностях добраться до города», - рассказывает автор идеи речного транспорта Гвидо Паулиньш.

Молодой человек - моряк. Отсюда и идея. По его подсчётам, расстояние от Кекавы до Рижского центрального рынка — почти 16 километров. Лодки вместимостью до 29-ти человек, Гвидо готов приобрести сам - начать свой бизнес. Максимальная скорость такой лодки — 42 узла (около 77 километров в час). На оптимальной скорости в 20-25 узлов (45 километров в час) из Кекавы до Риги можно добраться приблизительно за двадцать минут, подсчитал Гвидо Паулиньш.

Причал может находится недалеко от нынешней остановки общественного транспорта в Кекаве, рядом с церковью у шоссе. Но, чтобы водный транспорт мог курсировать, необходима инфраструктура. В том числе стоянка Park&Ride.

По словам главы отдела развития Кекавской краевой думы Мариса Озолиньша, одно из главных условий реализации этого проекта — деньги: «Можно мечтать, но если не будет денег — ничего нельзя будет сделать. И только стоянкиpark&ride могут обойтись если не в миллион, то в несколько сотен тысяч евро».

Дно Даугавы и проходимость реки уже исследовали рыбаки совместно с думой Саласпилса. Кекава уже получила данные. Следующим шагом должны стать переговоры с Ригой - конечной станцией речного транспорта. Поиск средств для проекта начнётся, когда самоуправления договорятся. Так что в этом году навигацию речного общественного транспорта ждать не стоит.