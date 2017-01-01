Исследование: в прошлом году теневая экономика в Латвии увеличилась

В отличие от прошлых лет в 2017 году теневая экономика в Латвии увеличилась, заявил в интервью Латвийскому радио автор индекса теневой экономики в странах Балтии Арнис Саука.

Он не назвал размер прироста, сказал лишь, что он заметен, не в границах статистической ошибки.

По словам исследователя, самой большой проблемой являются зарплаты в конвертах, бороться с которыми сложнее всего. Такая же ситуация наблюдается в Литве и Эстонии.

Теневая экономика в Литве и Эстонии также растет, причем в Эстонии уже три года. В Латвии доля теневой экономики выше, чем в соседних странах, но разница уменьшается.

Причины увеличения индекса теневой экономики могут состоять в том, что объем экономики Латвии больше, чем показывает статистика, а также в нехватке механизмов контроля. Можно говорить и об отношении предпринимателей к правительству. Обычно с ростом экономики теневая экономика уменьшается, поэтому возникает вопрос, почему предприниматели не начали платить больше налогов.

По словам Сауки, сам он этого вопроса углубленно не изучал, но есть версии, что в Латвии легко доступны нелегальные деньги, например, на выплату зарплат в конвертах, и существует большой оборот наличных.

Сегодня «SSE Riga» и Латвийская торгово-промышленная палата представят новейший индекс теневой экономики в Балтии.