В Maxima продается каша, которая не должна продаваться, так как она - бесплатная?

В социальной сети покупательница поделилась историей своей покупки в Maxima, где она приобрела кашу, на упаковке которой было указано, что она раздается бесплатно и не предназначается для продажи. Предприятие отрицает этот факт и утверждает, что такая каша здесь не реализуется.

Как отмечает женщина, кашу она приобрела в магазине на Виенибас гатве 113: «Эту кашу нельзя продавать, ведь она предназначается малообеспеченным людям».

В комментариях люди отметили, что каша из так называемого «пакета для малоимущих, и, мол, сами когда-то такие же получали». Автор же отправила информацию в Минблаг и ПВС.

В свою очередь в торговой сети провели проверку и утверждают, что такую кашу купить у них невозможно.

Представительница Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле объясняет: «Чтобы идентифицировать, как этот продукт попал на полки магазинов, необходим удостверяющий покупку документ (чек) или номер серии продукта. Мы призываем попупательницу связаться с нами и предоставить информацию о покупке».