Стадион «Даугава» готов к Празднику песни и танца

Новые и обновленные трибуны стадиона «Даугава», как и было обещано, 15 мая были сданы в эксплуатацию. Уже в конце мая на стадионе будут проведены футбольные матчи, а в июле он примет участников и зрителей гала-концерта Праздника песни и танца «Земля Мары», пишет Neatkarīgā.