Стадион «Даугава» готов к Празднику песни и танца

Новые и обновленные трибуны стадиона «Даугава», как и было обещано, 15 мая были сданы в эксплуатацию. Уже в конце мая на стадионе будут проведены футбольные матчи, а в июле он примет участников и зрителей гала-концерта Праздника песни и танца «Земля Мары», пишет Neatkarīgā.
.Это один из немногих объектов, строительство которого не превысило размер запланированного финансирования - 10,7 млн евро.
В дальнейшем стадион станет также штаб-квартирой Латвийской футбольной федерации, которая уже вложила немалые средства в подготовку газона на футбольном поле.
Недавно посетившие объект представители УЕФА признали, что стадион сможет получить высшую международную категорию.