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Стадион «Даугава» готов к Празднику песни и танца

LETA
Фото: Evija Trifanova / LETA

Новые и обновленные трибуны стадиона «Даугава», как и было обещано, 15 мая были сданы в эксплуатацию. Уже в конце мая на стадионе будут проведены футбольные матчи, а в июле он примет участников и зрителей гала-концерта Праздника песни и танца «Земля Мары», пишет Neatkarīgā.

.Это один из немногих объектов, строительство которого не превысило размер запланированного финансирования - 10,7 млн евро.

В дальнейшем стадион станет также штаб-квартирой Латвийской футбольной федерации, которая уже вложила немалые средства в подготовку газона на футбольном поле.

Недавно посетившие объект представители УЕФА признали, что стадион сможет получить высшую международную категорию.

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