Rail Baltica: В 2026 году вы сможете доехать из Риги до Таллина за два часа

«Мы перестроим не только всю железную дорогу, но и центральный вокзал, а после открытия железной дороги Rail Baltica в Латвии дорога от Риги до Таллина займет всего два часа», - в интервью DB рассказал директор по развитию Rail Baltica Агнис Дриксна.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы с развитием железной дороги развивалась и ближайшая к ней инфраструктура, поэтому инвестиции частных инвесторов приветствуются – как в случае с компанией Linstow, которая начала расширение торгового центра Origo и строительство бизнес-центра рядом с вокзалом. «Мы дополняем друга друга: Rail Baltica привозит в Ригу людей, а город предлагает им, где работать, куда сходить поесть и где отдохнуть», - говорит Дриксна.

После открытия сообщения Rail Baltica можно будет говорить не о 1,8 млн жителей Латвии, а о 7 млн жителях Балтии, Латвия перестанет быть фактически островом, а соединится железнодорожным сообщением с Европой, считает он, подчеркивая, что путь от Риги до Таллина будет быстрее, чем маршрут Рига-Даугавпилс. «Для инвесторов это дает огромные возможности, ведь у нас будут прямое сообщение с Европой и для грузоперевозок. Из России могут прийти контейнеры, перевалить груз в Риге и уехать отсюда в Германию. Это означает увеличение экспортных возможностей для региона», - отметил представитель Rail Baltica.

Строительство Rail Baltica начнется в 2020 году, а первые рейсы из Риги запланированы на 2026 год. В то же время Агнис Дриксна подчеркнул, что во время строительства железной дороги будут предприняты все усилия, чтобы нынешнее железнодорожное сообщение продолжало работать без перебоев. «Наша задача – как можно меньше влиять на транспортное сообщение города, но какие-то изменения, несомненно, будут, зато потом люди получат более эффективную железную дорогу», - говорит он.

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На вопрос, не будет ли конкурировать новая железная дорога с Рижским аэропортом, Дриксна ответил отрицательно. «Мы не конкурируем, наоборот – мы очень важная инфраструктура для аэропорта, потому что у Rail Baltica будет остановка в Рижском аэропорту и мы им будем поставлять клиентов, а от Центрального вокзала до аэропорта и обратно каждые 10-12 минут будут ходить шатлы», - подчеркнул он.

Объем инвестиций в проект Rail Baltica для Балтии составляет 5,8 млрд евро, для Латвии – 2 млрд евро. 85% этих средств поступает из европейских фондов, 15% должно идти из национального бюджета. «Со стороны ЕС этого огромные деньги, и это даст 10 тыс. рабочих мест во время строительства Rail Baltic. Я считаю, что инвестиции Латвии не только окупятся в будущем, с точки зрения позитивного влияния на экономику страны они уже окупились», - считает Агнис Дриксна.