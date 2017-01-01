ПБ предлагает наказать латвийца за попытку участия в вооруженном конфликте на Украине

Полиция безопасности (ПБ) предлагает начать уголовное преследование латвийского негражданина за попытку противоправного участия в вооруженном конфликте на востоке Украины, сообщили агентству ЛETA ее представители.

ПБ 7 мая предложила начать в отношении этого человека уголовное преследование за попытку войти в преступную организацию (объединение), состоящую по меньшей мере из пяти человек, созданную с целью совершения особо тяжких преступлений против государства, а также за попытку участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.

За эти действия предусмотрена уголовная ответственность по 4-й части 15-й статьи, 1-й части 89.1 статьи и 77.1 статье Уголовного закона.

В ходе расследования начатого ПБ 17 ноября 2017 года уголовного процесса установлено, что этот человек пытался войти в состав базирующейся на востоке Украины преступной обученной военному делу организации, созданной с целью совершения особо тяжких преступлений против государства, чтобы в ее составе участвовать в вооруженном конфликте на востоке Украины.

С учетом полученных доказательств следователь решил предложить начать уголовное преследование и передать материалы дела прокуратуре.

Этот человек ранее уже попадал в поле зрения ПБ, и ПБ предалагала начать его уголовное преследование за противоправное участие в вооруженном конфликте за границей.

Как сообщалось, ПБ начала пять уголовных процессов в отношении девяти человек, участвовавших в конфликте на Украине и действовавших в преступных организациях. Задержать пока удалось только жителя Даугавпилса Артема Скрипника, которого суд первой инстанции оправдал. В ноябре 2017 года ПБ опять задержала его за повторную попытку противоправного участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.