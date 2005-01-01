Велозаезд ВЛ-ТБ/ДННЛ в годовщину госпереворота: не нарушается ли Уголовный закон?

Депутат Европарламента Андрей Мамыкин подал в Полицию безопасности заявление с просьбой проверить, не нарушается ли Уголовный закон проводимым ежегодно 15 мая в годовщину совершенного Карлисом Улманисом государственного переворота «Заездом единства», сообщили агентству ЛETA в бюро евродепутата.

Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) с 2005 года ежегодно отмечает годовщину переворота «Заездом единства», в котором участвуют сотни его сторонников, пишет Мамыкин. ПБ интенсивно возбуждает уголовные дела против политиков, журналистов и общественных активистов, выступающих против решения перевести обучение в школах нацменьшинств полностью на латышский язык, отмечает он.

Мамыкин хочет выяснить, как ПБ реагирует на празднование годовщины государственного переворота и чествование совершившего его Улманиса.

Он также хочет получить от ПБ ответы на вопросы, следит ли ПБ за этим мероприятием, и если следит, то не было ли каких-то нарушений, и считает ли ПБ призывы жить, как «во времена Улманиса» и прославление совершенного 15 мая 1934 года переворота нарушением закона.

Председатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс сказал агентству ЛЕTA, что заявление Мамыкина в ПБ свидетельствует о его «параноидальном отношении». «В любом случае, г-н Мамыкин что-то перепутал, потому что велозаезд с латвийскими флагами проводится 13 мая», - сказал он.