4 способа, как выжить тем, кто набрал быстрых кредитов

Занять, чтобы отдать, переплатить десятикратно, занимать еще и еще... сдаться. Это обычная кривая жизни берущего «быстрые кредиты». Совсем не богатые жители Латвии взяли быстрых кредитов на общую сумму 600 млн евро. Пока они предпринимают отчаянные шаги, чтобы отдать долги, владельцы компаний быстрых кредитов и их политические сторонники в выходные на личном самолете вместе с семьей отправляются на небольшой остров в Средиземном море.

«Будем честны - сколько из них смогут отдать? 25% займов вернуть не смогут», - говорит о взятых в виде быстрых кредитов 600 миллионах евро председатель правления Латвийской ассоциации кредиторов Янис Аболиньш.

Общий объем долгов жителей Латвии составляет 5,5 млрд евро.

Это цифра долга в гражданских делах, которые уже попали в суд, поясняет Аболиньш. Значительную сумму составляют требования о неотданных банковских и небанковских (быстрых) кредитах, коммунальных платежах и тому подобное. «Кредитные компании говорят, что те, кто вовремя не может отдать кратковременные займы, составляют 15%, но исследования показывают, что гораздо больше - минимум 25%».

Вообще, уже смешно...

Круг должников по быстрым кредитам огромен. Более того, в большинстве это люди работоспособного возраста, которые работают и получают маленькую зарплату. Если кредитов несколько, то шансы выбраться из порочного круга долгов ничтожны, поэтому можно прогнозировать, что часть из этих людей покинет Латвию вместе с семьями, считает Аболиньш. «55% людей живет ниже уровня минимальной зарплаты, которая составляет 430 евро брутто», - говорит Аболиньш. В 2016 году в стране было 791 600 активных кредитополучателей. Зарплата менее 500 евро до уплаты налогов была у 356 400 человек.

Зарплату от 700 до 1000 евро до уплаты налогов получали 20,5% жителей.

И в этом году ситуация значительно не изменилась. Аболиньш говорит, что эти цифры без пояснений ясно иллюстрируют, каковы возможности жителей вернуть кредиты. «Наша крупнейшая беда - низкие доходы и цены уровня Европы. Не просто так мы одна из беднейших стран Европы».

Отчаянные шаги, которые люди делают, пытаясь «свести концы», иллюзорно считая, что смогут вернуть несколько быстрых кредитов, балансируют на грани сумасшествия. Было бы смешно, если бы не было трагично. Коммерческие банки кредитов им не дадут из-за плохой кредитной истории, поэтому должники ищут частные лица, которые готовы одолжить деньги «на любых условиях». Многие не скрывают, что должны нескольким кредитным учреждениям. «Семья со средним месячным доходом 1400 евро ищет частное лицо, чтобы одолжить 30 000 евро на 10 лет. Мы готовы отдать 40 000. Деньги нужны на погашение других кредитных обязательств. Договор подписываем у нотариуса. Нет залога, но в договоре можем указать выгодные для Вас условия». «Нужен кредит 4000 евро на срок от 12 до 16 месяцев, чтобы объединить кредиты».

«Поднялись» на быстрых кредитах

Рынок быстрых кредитов большой, агрессивный и растущий. Однако больше этого ассоциацию беспокоят неограниченные ставки выданных небанковским сектором займов. Глава ассоциации поясняет, что все установленные государством ограничения действуют только тогда, когда стороны не выполняют договор - люди не отдают кредит и реализовывается взыскание долга. «Эстонцы в этом плане ушли дальше нас - там на государственном уровне установлены максимальные потолки сумм процентных ставок, кроме того, проценты за просрочку уплаты не могут превышать 36% в год. В Эстонии был суд об ограничениях в рекламе, но у инициативы не было отдачи, так как в интернете реклама осталась. Когда установили ограничение процентных ставок, все пришло в норму».

В конце 2015 года, когда в Эстонии принимались поправки, ограничивающие высокие процентные ставки, в регистре неплатежеспособности Эстонии находились 34 000 лиц, у которых были сложности с возвратом быстрых кредитов.

"Не один на них "поднялся", поясняет причину, почему государство нехотя делает шаги, чтобы ограничить неэтичный бизнес, Аболиньш. "Вместе с Центром по защите прав потребителей решили: у быстрых кредитов огромное политическое лобби. Любые попытки сделать законодательство в этой сфере более благоприятным для потребителя в Кабинете министров и Сейме встречает огромное противостояние, которое сложно объяснить иначе, чем личными интересами".

Несмотря на то, что проблемы с возвратом кредитов - не новость, ассоциация заметила, что именно сейчас пропорционально растет число людей, которых затягивает в болото быстрых кредитов, и связывает это с интенсивными рекламными кампаниями несколько лет назад.

Компании быстрых кредитов не дремлют - невозможно час посмотреть телевизор и не увидеть ни одну рекламу, предлагающую деньги.

«Проблемы началась в 2008 году, когда банки перестали предлагать кредитные линии, выйдя из этой ниши, которую незамедлительно заняли небанковские кредиторы. Сейчас коммерческие банки пытаются восстановить предложения кредитных линий, но рынок с массивными рекламами быстрых кредитов так легко не поддается», - пояснил Аболиньш, отметив, что ассоциация рада, если кредит выдает коммерческий банк, который уверен в способности клиента вернуть деньги.

Оставить с носом

Однако «средний латвиец» одалживает, продлевает, снова одалживает и так двадцать раз, пока не плюнет и не уйдет со сцены латвийской экономики. Есть три распространенных способа, как действуют люди, говорит Аболиньш. «Первые - это те, кто добросовестен, пытается договориться с кредитором, продлевает договоры, платит ненормальные проценты, и все это тянется годами. Выход обычно один и тот же - заемщик сдается. Вторая группа использует «политику страуса» - находит способ, как уйти в теневую экономику. Они официально получают минимальную зарплату, поэтому взять с них нечего. Третья группа открывает счета за рубежом». К примеру, дальнобойщики регистрируются в Эстонии, где открывают счет, чтобы судебные исполнители до них не добрались. Аболиньш поясняет, что все чаще люди используют возможность начать процесс неплатежеспособности. Чтобы это сделать, общие долги должны быть не меньше 5 тысяч евро. Ассоциация оказывает юридическую помощь для начала процесса неплатежеспособности. «К нам обращаются люди, у которых много неотданных быстрых кредитов».

Рекорд - 26 быстрых кредитов. Четыре из них - в одной компании, которая рекламировалась под разными названиями, - он взял в один день.

Немало молодых и среднего возраста людей, являющихся краеугольным камнем государственной экономики - «солью земли», не могут отдать долги и принимают решение покинуть Латвию навсегда. Аболиньш говорит: несмотря на то, что теоретически судебные исполнители могут обращаться с взысканием долгов к гражданам, которые живут и работают за рубежом, в своей практике он не помнит ни одного случая, когда судебный исполнитель упаковал бы чемодан и поехал бы на британские острова «кошмарить» должника. Кроме того, в Великобритании минимальный доход, к которому нельзя прикасаться, составляет минимум 1500 фунтов, рассказал представитель кредиторов. «Страны Европы считают, что людям надо на что-то жить, а не отдавать долги и после этого идти воровать или просить милостыню. Сборщики долгов пытаются искать людей в социальных сетях и тогда обращаться к ним с письмом. И это все». Аболиньш говорит, что большинство людей, попавших в «кредитную ловушку», не являются злостными неплательщиками или мошенниками. Если они не платят, то только потому, что просто пытаются выжить, и, как только появляется возможность, стараются «привести дела в порядок».