Во время Рижского марафона в городе cущественно ограничат движение

В связи с проведением Рижского марафона Lattelecom в конце недели, в городе ожидаются значительные транспортные ограничения, в том числе уже с вечера 18 мая движение закроют по набережной 11 Ноября.

С 20.00 часов вечера 18 мая до 6.00 часов утра 21 мая полиция закроет движение по набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улица Муйтас (за исключением транспортных средств со специальными пропусками). Остановка и стоянка будут запрещены уже с 20.00 часов вечера 17 мая.

С 9.30 до 11.00 19 мая закроют движение транспортных средств на маршруте Семейного забега: набережная 11 Ноября – улица Экспорта – улица Муйтас – улица Цитаделес - улица Кр. Валдемара – Вантовый мост - разворот напротив улица Кипсалас – Вантовый мост - улица Кр. Валдемара – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – площадь памятника Свободы (разворот) – улица Калькю – набережная 11 Ноября (финиш).

В свою очередь 20 мая с 8.00 до 16.30 14 движение транспорта будет закрыто на многих марафонских маршрутах:

Марафонская дистанция: набережная 11 Ноября (старт) – улица Экспорта – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – съезд с Вантового моста - улица Кипсалас – улица Энкура – улица Оглю – Баласта дамбис – улица Матрожу – – улица Звейниеку – улица Кипсалас – улица Кр. Валдемара – улица Сколас (разворот) – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост - бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – набережная 11 Ноября – Каменный мост – улица Кугю – дамба АВ – улица Мукусалас – Карля Улманя гатве – Островной мост – виадук с улицы Краста – улица Краста – набережная 11 Ноября – улица Экспорта – улица Ханзас – улица Сканстес – улица Зирню – улица Весетас – улица Малпилс – улица Гростонас – Арена «Рига» (разворот) – улица Гростонас – улица Малпилс – улица Весетас – улица Зирню – улица Сканстес – улица Ханзас – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – съезд с Вантового моста - улица Кипсалас – улица Энкура – улица Оглю – Баласта дамбис – улица Матрожу – улица Звейниеку – улица Кипсалас – улица Кр. Валдемара – улица Сколас (разворот) – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – набережная 11 Ноября (финиш).

Полумарафонская дистанция: набережная 11 Ноября (старт) – улица Экспорта – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – съезд с Вантового моста - улица Кипсалас – улица Энкура – улица Оглю – Баласта дамбис – улица Матрожу – улица Звейниеку – улица Кипсалас – улица Кр. Валдемара – улица Сколас (разворот) – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – Каменный мост – улица Кугю – Дамба АВ – улица Мукусалас - Карля Улманя гатве – Островной мост – виадук с улицы Краста – улица Краста – набережная 11 Ноября (финиш).

10 – километровая дистанция: набережная 11 Ноября (старт) – улица Экспорта – улица Ханзас – улица Пулквежа Бриежа – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост (разворот) – Вантовый мост – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – набережная 11 Ноября (финиш).

6 – километровая дистанция: набережная 11 Ноября (старт) – улица Экспорта – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица -улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – набережная 11 Ноября (финиш).

С 8.30 до 16.30 20 мая в случае необходимости транспортное движение будет организовываться в двух направлениях:

- по Домской площади;

- по ул. Мукусалас;

- на участке ул. Сканстес от ул. Ханзас до ул. Зирню;

- на участке бульв. Зигфрида Анны Мейеровица от ул. Калькю до ул. Смилшу;

- на участке ул. Экспорта от Рижского пассажирского порта до ул. Ханзас.

С 20.00 часов вечера 17 мая до 6.00 часов утра 21 мая запретят остановку и стоянку транспортных средств на набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас; на параллельной набережной 11 Ноября улице со стороны Старой Риги на участке от Полю гате до Яуниела и на ул. Калькю.

Запрет на остановку и стоянку на Домской площади продлится с 10.00 часов утра 18 мая до 6.00 часов утра 21 мая.

На марафонских маршрутах установят барьеры безопасности.

В случае неясностей просьба звонить по информационному бесплатному телефонному номеру Центра управления движением 80003600.