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Депутаты Сейма придумали новые праздники

LETA
Фото: Leta

Члены комиссии Сейма по правам человека и общественным делам на сегодняшнем заседании критиковали неопределенность в установлении отмечаемых дат, но при этом поддержали предложение дополнить их список Днем спорта и еще тремя отмечаемыми днями.

Чтобы установить критерии для отмечаемых дней, комиссия намерена пригласить к дискуссии представителей аналитической службы Сейма.

Комиссия одобрила предложение объявить 6 апреля Днем спорта, 6 июля - Днем латвийской авиации, третье воскресенье сентября - Днем работника автотранспорта, 10 ноября - Днем науки.

День учителя предложено перенести на 5 октября.

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