Стало известно, когда начнется ремонт улицы Краста

Работы по восстановлению покрытия одной из главных улиц Риги - улицы Краста - могут начаться в июле, хотя конкурс на проведение работ еще даже не объявлен, об этом на заседании комитета по делам вопроса и транспорта Рижской думы заявил исполняющий обязанности директора департамента сообщения Эмил Яркинс, сообщает агентство ЛЕТА.

Он рассказал, что перестройка улицы Краста, скорее всего, начнется в июле, однако проектирование улицы еще не завершилось. «Мы находимся в заключительной стадии, заканчиваем раздел проекта, связанный со строительством велополосы на этой улице. Как только проект будет готов, объявим конкурс на проведение строительных работ. Это может произойти в июле», - сказал представитель департамента. Однако он указал, что сроки выполнения проекта затягиваться не будут.

Яркин рассказал, что ближайшие значительные ремонтные работы начнутся уже в четверг - на улице Бривибас.

Здесь планируется обновить покрытие от ул. Бруниниеку до Воздушного моста. На Бульваре калпака, где покрытие обновят до ул. Валдемара, работы начнутся на следующей неделе, а график работ по возобновлению покрытия ул. Меркеля до сих пор не разработан.

Он также рассказа, что после праздника песни начнется перестройка путепровода Брасас, в июле закончат три пешеходных перехода на отдельных улицах Риги, в августе начнется строительство велодорожки на ул. Тургенева и параллельно организуются и другие проекты.

Депутаты комитета долгое время расспрашивали Яркина о том, как сегодня в этом году будет организовано движение и обеспечен доступ жителей во время работ, чтобы «это не стало апокалипсисом как в прошлом году». Яркин на это ответил, что со строителями провели долгие переговоры и они «осознают ошибки прошлого года».

По словам представителя департамента, решено, что работы в этом году будут организованы на одной стороне дороги, вторая будет оборудована соответствующе, например, пешеходными туннелями.

Представитель департамента Эдмунд Валпетерс также призвал жителей самовольно не передвигать эти объекты, поскольку таким образом может быть причинен ущерб. «Если произойдет авария, полиция сразу ищет план организации движения и, если он не соответствует разработанному строителями, то ищется виновный, таким образом житель может быть призван к ответственности. Все обочины и барьеры потому и создаются, чтобы обеспечить безопасность», - указал он.

Ремонтные работы не могут проводиться без ограничений, однако обещано, что со стороны и строителей, и департамента дорожное сообщение будет организовано с учетом максимального обеспечения удобства передвижения жителей.

Депутаты также интересовались количеством сотрудников департамента с целью выяснить, реально ли обеспечить проведение ремонтных работ. Якрин не скрывал, что департаменту по-прежнему критически не хватает сотрудников и в строительстве, и в области юриспруденции, он призвал депутатов обратить внимание на эту проблему.

Всего на восстановление дорожного покрытия в Риге самоуправление в этом году выделило из бюджета 13,10 млн евро.