В четверг в Латвию придут дожди с грозами

В четверг облачность в Латвии увеличится, ожидаются также дожди и грозы. Более сухая и солнечная погода сохранится в Курземе, прогнозируют синоптики.

Ночью будет малооблачно, местами образуется туман, ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха понизится до +6..+13 градусов.

Утром и в первой половине дня в Латгале и Селии начиная с южных районов возможны дождь и гроза. Во второй половине дня и вечером кратковременные дожди и грозы ожидаются уже во многих регионах. Местами, особенно в Латгале, грозы будут сопровождаться сильными ливнями, шквалистым ветром и градом.

Максимальная температура воздуха - от +19 до +25 градусов.

В Риге в четверг ночью и утром будет преимущественно ясная погода, позднее появятся облака, возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений. Минимальная температура воздуха ночью +13, в пригороде - около +10 градусов, днем воздух прогреется до +24 градусов.