Спасатели приступили к дежурству на столичных пляжах

С открытием купального сезона на официальных пляжах Риги приступили к дежурствам спасатели управления безопасности на воде и гражданской обороны муниципальной полиции столицы, сообщила представитель Рижской думы Илзе Крукле.

Спасатели все лето будут работать на восьми пляжах - в Вецаки, на Луцавсале, в Вакарбулли, Румбуле, Даугавгриве, на Кишэзерсе, озере Бабелите и Кипсале.

Так как не все отдыхающие предпочитают официальные места для купания, а купаются и в других местах, в столице будет один мобильный патруль спасателей, который каждый день будет обследовать неофициальные места для купания.

Также в этом году спасатели намерены усилить превентивную работу, чтобы избежать несчастных случаев на воде.

Кроме того, столичные спасатели регулярно в летний сезон помогают потерявшимся детям найти родителей и оказывают первую медицинскую помощь отдыхающим.

Как подчеркнул начальник полиции самоуправления Юрис Лукас, с учетом того, что в этом году теплая погода наступила довольно рано, у людей возникла иллюзия, что и вода должна быть теплой.

Однако любому, кто отправляется купаться, следует адекватно оценивать температуру воды, так как ее резкие перепады могут вызвать судороги и другие симптомы, что может привести к фатальным последствиям.

«Подавляющее большинство людей осознает все последствия и опасности купания в это время. К сожалению, статистика печальна - два человека в Латвии уже погибли на воде. Говоря о результатах нашей работы, мы можем гордиться тем, что в прошлом году спасли пять человек. На мой взгляд, любые ресурсы стоят того, чтобы спасти жизнь человека», - сказал начальник столичной полиции.