Организаторам марафонов не хватает денег на услуги Госполиции - ставка выросла в три раза

Организаторы сразу нескольких марафонов обратились в Рижскую думу с прошением о софинансировании ощутимо подорожавших услуг Госполиции по обеспечению порядка на спортивных мероприятиях, свидетельствует информация соответствующей комиссии РД.

В думу обратились организаторы Рижского марафона Lattelecom, «Рижского веломарафона» и забега We Run Riga.

Как отмечают организаторы марафона Lattelecom, принятые в октябре прошлого года поправки Кабинета министров предусматривают, что

почасовая оплата одного сотрудника Госполиции на общественных мероприятиях теперь составляет 22,31 евро, то есть практически в три раза больше предыдущих 8,18 евро в час.

В прошлом году на эту позицию организаторы марафона Lattelecom потратили около 12 494 евро, а в этом году необходимо уже 37 500 евро. За неимением средств они просят помощи РД.

У организаторов двух других мероприятий расходы выросли примерно на 5000 евро для каждого.

Решение остается за РД.