233 232 евро для подготовки к визиту папы римского Франциска

Для подготовки к визиту в Латвию папы римского Франциска Рижская дума планирует выделить софинансирование в размере 233 232 евро, большую часть средств предусмотрев для ремонта зданий.

Выделить финансирование у столичной думы просил архиепископ Збигнев Станкевич с учетом требований к обеспечению визита главы римско-католической церкви.

В основном средства пойдут на ремонт зданий для приема гостей - на эти цели будет выделено 188 805 евро. Ремонтные работы будут проведены в комплексе зданий рижской церкви Св. Марии-Магдалины и в кафедральном соборе Св. Иакова.

Представители церкви на заседании отметили, что затраты на организацию пребывания папы римского в Риге еще могут увеличиться.

Как сообщалось, глава римско-католической церкви папа Франциск посетит страны Балтии с 22 по 25 сентября. В Латвии он будет находиться 24 сентября.