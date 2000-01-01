Кто и зачем учит в Москве балтийские языки - латышский и литовский?

В Москве, на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова уже десять лет существует Центр балтистики. На университетском уровне там преподают литовский и латышский языки. А также изучают происходящие с языком процессы так сказать, «по науке». Побывав в МГУ, журналист русского TVNET разбирался в том, что такое речевое поведение и как выглядит наша напряженная языковая ситуация, например, с точки зрения науки социолингвистики.

...От станции метро «Университет» до университетских корпусов на Ленинских горах - рукой подать. Огромное здание филфака неподалеку от знаменитой «высотки» - главного здания Московского университета. В коридорах, на этаже, где находится Центр балтистики - выставка живописных работ и фотографий. Между прочим, работы студентов Даугавпилсского университета.

Сам Центр - небольшой кабинет с рабочим столом и множеством книг, плакатов, карт. В разговоре с журналистом русского TVNET участвуют Ольга Синёва, руководитель центра балтистики филологического факультета МГУ и Ирита Саукане, лектор Даугавпилсского университета, преподаватель МГУ и школы при посольстве Латвии в РФ.



Полиглоты с филфака

- Для многих читателей русского TVNET неожиданностью будет сам факт существования вашего центра: оказывается, на филфаке МГУ имени М.В. Ломоносова всерьез изучают латышский и литовский языки, интересуются историей и культурой наших стран! И что здесь, в Москве, существует центр балтистики. Пожалуйста, расскажите, кто вы? Чем центр занимается?

- Как структурная единица, мы открылись в 2008 году. Литовский язык и латышский языки преподавались в МГУ всегда - с середины ХIХ века: Филипп Федорович Фортунатов и его школа известны специалистам. Балтийские языки преподавались как спецкурс в аспекте индоевропеистики.



В общем,

сколько существует филологический факультет в Московском государственном университете, столько же преподается здесь литовский язык. Латышский несколько меньше, поскольку не было преподавателя.





Профессор Марина Леонтьевна Ремнева, декан филологического факультета всегда проявляла профессиональный интерес к балтийским языкам, благодаря ее инициативе и организован Центр балтистики.

- И Вы с самого начала работаете в Центре?

- Да, я преподавала литовский язык в МГУ с 1996 г по 2000 г. с разной интенсивностью, в зависимости от набора группы, а после 2000 года был некоторый перерыв. Литовский язык преподавался и в 90-е годы как спецкурс - два часа в неделю.



С созданием Центра балтистики состоялся набор в группу литовского языка как первого иностранного на направлении «западноевропейские и литературы», студенты учились пять лет по программам, соответствующим уровню МГУ, одновременно изучали и латышский язык, как второй балтийский язык.

Сайт Центра балтистики МГУ

В другой группе студенты изучали латышский язык как иностранный. Иначе говоря, у нас студенты специализируются в области балтийских языков. На филологическом факультете МГУ студенты ведь ни один язык, как правило, изучают, а несколько - в зависимости от своих специальностей.



И это не случайно: на филологический факультет ведь поступают те, кому языки интересны .

Бывают случаи, когда студенты просто «коллекционируют» языки. У нас была студентка, которая в процессе обучения на филфаке изучила 14 языков!

- А был среди них латышский или литовский?

- Да, естественно, был и латышский, и литовский. Сейчас латышский язык и литовский изучают также магистранты - как иностранный и как второй иностранный. Иногда даже выбирают как третий иностранный, но это уже по собственной инициативе бакалавров или магистрантов.



Очень приятно и интересно в МГУ язык преподавать - любознательные люди, быстро схватывающие языки, у нас учатся.

Большой интерес к латышскому и литовскому языкам проявляют бакалавры и магистранты исторического факультета МГУ. В частности, как в этом, так и в прошлом учебном году у нас обучались бакалавры и магистранты исторического факультета.

- Интересно это слышать!.. Ведь на портале TVNET у нас был большой проект, который назывался «Спорная история» - по наиболее острым вопросам высказывались латвийские историки, имеющие разные точки зрения.

- ...Еще к нам философы приходят, этнологи, студенты факультета иностранных языков и регионоведения… Обращаются к нам также студенты и аспиранты других вузов.



А сколько языков человеку надо?

- Как вы думаете, сколько языков сегодня должен знать хорошо образованный человек?

- Трудно сказать точно - сколько… По потребности... Думаю, два-три языка как минимум.



- Уточню, почему я об этом спрашиваю. У нас накануне 100-летия Латвии - по инициативе Латвийского университета и на его базе - проходит серия дискуссий, о том, какой хотели бы видеть Латвию в 2050 году наши интеллектуалы. И прозвучала мысль, что латвийскую школу нужно реформировать таким образом, чтобы выпускники на хорошем уровне знали 4 - 5 языков. Может быть, это мечты… Но так сегодня ставят у нас вопрос.

- Такую возможность нужно дать. Ведь чем больше человек общается на разных языках, тем тоньше работает его мозг.

Доказано уже, что билингвы, носители двух активных языков, обладают особыми способностями. У них другая кратковременная память, другие механизмы запоминания, иначе работает мозг.





Поэтому, безусловно, изучение языков и языковая практика должна быть, и этому нужно открывать двери очень широко.

Кстати, студенты филологического факультета «схватывают» языки быстро. По крайней мере, языка четыре знают… Они же осваивают латынь, древнегреческий, старославянский, иностранный и второй иностранный…





Еще факультативно изучают санскрит, или литовский, или латышский, армянский или древнеирландский… Набор у всех разный, все зависит от личности.

- Да, это моему поколению одного русского на все случаи жизни хватало... Сейчас, разговаривая с Вами, я тоже думаю: а что там - четыре-пять языков… Уже выпускники средней школы в Латвии, как правило, владеют русским-латышским-английским. А кто не владеет - у них проблемы… Даже если еще один язык добавляется - вот их уже и четыре!..

- А если еще какой-то восточный язык, китайский или арабский, и солидный список получится!.. Знаете, по своему другому призванию я ведь еще и с педагогами работаю, с учителями Москвы… И все они подтверждают, что да, молодежь интересуется языками и открыта к изучению языков.





Мотивы - разные, у каждого свои

- Скажите, пожалуйста, а кто те студенты, которые приходят к вам учить латышский? Что ими движет, какая у них мотивация?

Ирита Саукане учит латышскому языку россиян FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET



Ирита Саукане, лектор Даугавпилсского университета, преподаватель латышского языка в МГУ и в школе при посольстве Латвии в РФ:

- Интересы разные. И я тоже могу сказать, что да, есть интерес к языкам. Например, сначала студенты изучают литовский язык, а потом они часто приходят учить и латышский. И наоборот. Им интересно сравнить: какова фонетика литовского и латышского языков, как отличается грамматическая система.

В моей группе была одна девочка с романо-германского отделения, она изучала сначала немецкий и английский, древнегерманские языки, и ей интересно было сравнить эти языки с латышским. У некоторых в Латвии или в Литве живут родственники, и они поэтому приходят, но таких мало…



Ольга Синёва:

- Есть студенты, у которых корни балтийские - например, дедушка или бабушка были латышами или литовцами. Есть и те, кто просто когда-то соприкасался с культурой Литвы, Латвии, а кого-то детские воспоминания побуждают изучать язык.





Но есть и такие примеры, когда интерес к языку пробудился в результате деятельности нашего Центра. Мы занимаемся и просветительством, и кто-то от нас узнает, что есть такой центр, где не только академические занятия проходят.





Есть интересные проекты и летние языковые курсы, организованные совместно с литовскими университетами - это касается литовского языка. В изучении латышского очень нас поддерживают Даугавпилсский университет. Латвийский университет принимал наших студентов на летние языковые курсы.



Лето для поездок удобно, не мешает учебной программе. И ребята, конечно, возвращаются с таких летних курсов окрыленными. И плакаты на стенах, которые вы видели, - «Лето в Балтии» - это как раз их отчеты о летних поездках. Так накапливается материал для исследований.



Результат – участие с докладами в ежегодной научной конференции молодых ученых «Ломоносов» в подсекции «Балтийские языки и литературы». Обычно проходит в апреле в период с 9 по 15 апреля. В конференции также участвуют молодые латвийские и литовские исследователи

- Скажите, пожалуйста, Ольга Владимировна, а что изменило появление центра? Ведь и раньше учили языки - и теперь учат?..

- Когда есть структурное подразделение, тогда есть условия для системной работы. Балтийские языки - не просто факультатив, а системный курс с учебными и исследовательскими задачами, и это привлекает.



Осуществляются международные проекты, есть кабинет, в котором масса интересных книг, в том числе, тех, которые нам привозят и дарят литовские и латвийские коллеги – Латвийская академическая библиотека, Вильнюсский университет. Возможности наши стали шире.

Ирита Саукане:

- Студенты знают от нас, например, о книжных новинках. Всегда рассказываем, какие новые книги мы получили. И это совсем другое отношение - не то, что приходит преподаватель в аудиторию с учебником, и все. В Центр балтистики студенты сами приходят знакомиться с новинками.

- Сколько человек в этом учебном году учат у вас латышский и литовский языки?



Ольга Синёва:

- В общей сложности человек 15 - 17 в учебном году - и в этом году, и в прошлом.

- А выходцы из Латвии, Литвы или Эстонии среди ваших студентов есть? Учатся ли сегодня вообще студенты из стран Балтии на филфаке МГУ?

- Непосредственно из стран Балтии студентов у нас сейчас нет, но есть выходцы из семей с давними балтийскими корнями.

- Разговаривая сегодня с вами, по интонации слышу, что у госпожи Саукане латышский язык определенно родной. А литовский у госпожи Синёвой - прекрасный литовский откуда?..

- Да, у Ириты латышский язык - родной. А у меня литовский - благоприобретенный, это второй язык. Мы приехали в Литву из Карелии в 1963 году, в Литве я окончила школу, университет, стала работать, в том числе в вузе.



В 1990-м году поступила в аспирантуру в академический институт в Москве. После аспирантуры предложили здесь поработать, преподавать, заведовать кафедрой, так я и осталась в Москве. Литовский для меня - язык детства.

- А место Центра балтистики сегодня на филфаке - каково? В смысле, в структуре факультета?..

- На филфаке Центр балтистики действует в рамках филологического факультета направления западноевропейских языков и литератур.

- В этом году кто-то из ваших студентов тоже поедет на летние практики в страны Балтии?

- В Литву - да, собираются. Четыре человека, точно поедут: среди них историк, а одна студентка поедет в диалектологическую экспедицию вместе с литовскими коллегами. Мы сейчас ждем подтверждения. А вот с Латвией в этом году не получилось.

Ирита Саукане:

- Дело в том, что сроки проведения летних языковых курсов в Литве и Латвии по времени совпадают. Говорила с одной из своих студенток: она уже выбрала литовский, и с удовольствием поехала бы и в Латвию тоже, но языковые практики проходят одновременно в конце июля - начале августа, так что надо выбирать одну страну.

(Продолжение следует).



Далее в интервью со специалистами Центра балтистики речь пойдет о билингвах, сущестовании в языковой среде неродного языка, а также о том, что думают преподаватели филфака МГУ о переходе наших школ к преподаванию на латышском.