Вечером ожидаются грозовые ливни

Cегодня юго-восточные регионы Латвии пересечет небольшая зона осадков, поэтому днем и вечером в Латгале и Селии прогнозируются грозовые ливни.

Во время грозы возможны также сильные порывы ветра и град.

В Курземе и на северо-западе Видземе сегодня ожидается солнечный день, воздух прогреется до +19..+25 градусов.

В Риге во второй половине дня увеличится облачность, возможен кратковременный дождь, вечером и в ночь на пятницу - грозовые ливни. Воздух днем прогреется до +24 градусов, у моря температура составит около +20 градусов.