Заплати за парковку по инструкции и получи штраф?

«На домашней страничке Rīgas satiksme указана некорректная информация, вводящая в заблуждение касательно оплаты автостоянки, которая приводит к штрафу, даже если водитель сделал все по совести,» - поделился недовольный читатель TVNET.

«Согласно информации, указанной на домашней страничке, я оплатил стоянку у CSDD на улице Баускас 86. По информации RS - это зона D и ее можно оплатить с помощью Mobilly,» - рассказал водитель по имени Элвис.

Автоводитель честно произвел оплату, следуя инструкции на домашней странице RS.

«Там наверху упомянут вид оплаты Mobilly. Ничего не сказано о другом зонировании. Ниже под звездочкой даже указаны зоны, которые доступны. В том числе D, которую я и оплатил,» - поделился опытом Элвис.

Однако, вернувшись к своему автомобилю, его ждал неприятный сюрприз - штраф в размере 35 евро.

«Я заплатил с помощью СМС согласно инструкции,» - отметил водитель.

«Такое систематичное дезинформирование - это что, очередной механизм высосать деньги?» - вопрошает недовольный водитель, который все еще не получил ответа по вводящему в заблуждение порядку оплаты парковки.

За комментарием TVNET обратился к представителю RS Байбе Барташевич - Фелдмане, которая пояснила, что эта стоянка не находится в подчинении Rīgas satiksme и призвала внимательнее смотреть за знаками.

Как пояснил руководитель Cityparks Latvija Марис Приедниекс, в данном случае была оплачена автостоянка, которая находится в другом месте.

«Проблема в том, что господин оставил машину на стоянке Cityparks Latvija, которая для Mobilly является зоной CS, и это указано стразу на двух автоматах оплаты. Также по всей территории находятся рекламные плакаты Mobilly».

«Автоматически открыв приложение, тоже видно, что зона CS ближе всего к месту, в котором клиент находился, но он оплатил, как он сам утверждает и что мы не можем проверить, на стоянке Rīgas Satiksme зону Mobilly D. Это примерно на 200-300 метров дальше.

Это как заплатить за бутерброд на заправке Shell, а вынести его из Statoil».

Нет никакой возможности проверить эту оплату - приезжает контролер, проверяет машины и констатирует, что оплата не произведена - и выписывает счет, продолжил Приедниекс.

«Я бы списал это на человеческую ошибку, возможно, по невнимательности,» - подытожил он.

Чтобы избавиться от таких неприятностей, необходимо внимательно смотреть на знаки и в мобильное приложение. «Вся стоянка обозначена, что это Cityparks - шестиметровый флаг стоит. И Mobilly показывает, что зона CS здесь лидирующая,» - еще раз подчеркнул Приедниекс.