За год авиамаршрутом Рига-Лиепая воспользовалось более 9000 пассажиров

В течение года с тех пор, как авиакомпания «airBaltic» выполняет регулярные внутренние рейсы между Ригой и Лиепаей, на этом маршруте перевезено более 9000 пассажиров, сообщили агентству ЛЕТА в Лиепайской думе.

Лиепайский аэропорт обслужил примерно по 4500 пассажиров в каждом направлении. Многие пассажиры из Риги продолжают перелеты в другие страны. Чаще всего пассажиры выбирают стыковочные рейсы в Копенгаген, Стокгольм, Москву, Лондон и Мюнхен.

Также Лиепайский аэропорт в течение года обслужил 43 частных рейса. Частные самолеты в Лиепаю прибывали из Литвы, Эстонии, Дании, Швеции, Финляндии, Великобритании, Германии, Швейцарии и Латвии.

«Лиепайский аэропорт в первый год работы сумел обеспечить высокий уровень обслуживания летного поля, самолетов и пассажиров в течение всего сезона. Аэропорт может гордиться тем, что зимой обеспечил 100%-ное выполнение полетов», - сказал член правления ООО «Авиасабиедриба «Лиепая«» Агрис Спруде.

Аэропорт пытается привлечь новые авиакомпании, планирует развивать не только регулярные, но чартерные рейсы, а также бизнес-авиацию и авиацию общего назначения.