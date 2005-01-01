«После подъема к падению они были не готовы»: красота и страдания волости Удришу

«Улетевшее» озеро Тартак за огромные деньги вернули на место, однако люди, которые когда-то не считали денег и обладали всеми благами цивилизации, отсюда пропали вместе с норками. Единственный в Латвии мужчина с именем Дельфин - один из немногих, кто продолжает здесь жить. Речь идет о Краславском крае, волости Удришу, где находятся деревни со старыми, необычными названиями: Lielie Muļķi, Mazie Muļķi и Meža Muļķi. Такие же необычные названия носят еще около 50 населенных мест Латвии - большинство из них, скорее всего, в ближайшем будущем пропадет с карты нашей страны.

Сегодня во всех трех «деревнях дураков» постоянно проживает несколько десятков человек, однако «своим» это место называют несколько сотен, а может даже тысячи жителей Латвии, которые провели здесь детство. Место уникальное, незабываемое!

Латгалии свойственно «слияние» деревень - нет чёткой границы. Вот заканчиваются «Мульки» и начинается «Боровка». Специалист Удришского волостного управления Ирена Неверовска говорит, что планирует собрать информацию о пропавших двориках, домах,и в местах, где они находились, установить информационные стенды. Может, выйдя на пенсию, даже книгу напишет.

Эх, когда-то здесь было очень многолюдно - в 70-х годах в Удриши проживало более двух тысяч человек.

Озеро с сюрпризом

В Краславском районе находятся 273 озера разной величины и глубины. На 107 квадратных километрах, которые занимают Удриши, также немало водоемов, среди которых местные выделяют озеро Тартак.

11 мая 2005 года произошло невообразимое - проснувшиеся с утра жители деревень обнаружили, что... озера Тартак нет! Местные стали на одно озеро беднее. В Латгалии так бывает!

Сегодня Тартак вернули, но, ого-го, с какой суммой пришлось расстаться местному самоуправлению.

Озеро Тартак создали искусственно в 1800 году, когда на реке Рудня были построены водяные мельницы. Зеркало озера частично заросло. Тартак очень илистый - это нравится щукам, плотве, судаку, красноперкам, которые здесь обитают. От рук человека озеро страдало неоднократно - во время Второй мировой войны мельницы были уничтожены, а после снесения плотины в 1950 году озеро стало постепенно зарастать кустами.

В 1970 году была возведена новая дамба. Однако в мае 2005-го ливень и ветер сломали её, и буквально по воздуху «перенесли» озеро значительно дальше, - рассказывает Ирена.

Шутки природы произошли настолько стремительно, что буквально на следующее утро местные с открытыми ртами стояли у небольшой лужи. Однако если люди были просто шокированы, то обитатели озеро по-настоящему пострадали - особенно нелегко пришлось болотным черепахам, которые остались на суше.

Ирена помнит, как местные бегали по полю с ведрами, сгребая рыбу, «оставшуюся без озера». Самоуправлению не оставалось ничего, кроме как восстановить озеро - в 2007 была построена новая плотина, после чего озеро удалось спасти.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Если в Удриши происходят такие вещи, то в том, что в лесу здесь живет единственный в Латвии мужчина по имени Дельфин, нет абсолютно ничего удивительного. Дельфин уже очень пожилой, недавно пережил инсульт, и поэтому гостей принять не может. Всю жизнь он прожил в месте, где для полного счастья есть всё - озеро, свежий воздух, пейзажи, красивые до такой степени, что порой кажется, что они нереальны.

Необычное имя для мужчины выбрал служитель церкви - когда Дельфина крестили, лет 80 назад, была зима. Родители остались дома, в церковь на упряжке поехали лишь крестные и другие родственники. Всё прошло по плану, и после крещения - как положено - решили чокнуться бокалами. Чтобы освободить руки, Дельфина повесили на дерево, и разлили горячительное. Когда родственники пришли домой, поняли, что Дельфина нет - он так и висел на дереве.

Дельфин, как и многие другие жители этого региона Латвии, всю жизнь занимался животноводством - выращивал норок. Сейчас хозяйство развалилось, также как и сарай недалеко от дома, однако норки прекрасно себя чувствуют, проживая в соседних лесах.

В шубе из норки

«По дороге ходили павлины, курочки. А какая была сирень!», - Ирена с ностальгией вспоминает о времени, когда все «цвело и пахло». С годами хозяйство развалилось, но совсем недавно появился новый инвестор - впрочем, он продержался всего два года, а потом пропал.

Заброшенная территория, которая органично бы смотрелась в кадре депрессивного кино. «Здесь был дом культуры со сценой, паркетным полом. А какие концерты здесь проводились», - рассказывает женщина. Нажимаю на клавишу пианино - раздается глухой, будто судьбоносный звук.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Разведение шубных животных стало нерентабельным после того, как вместе с Советским союзом развалилась единая экономика и поменялись «условия игры». «Разводить животных стало невыгодно из-за расстояний. Норкам нужна свежая рыба, которую нужно было привозить из Вентспилса или Лиепаи», - комментирует Ирена. Когда хозяйство развалилось, норки убежали в лес, а уволенные работники не могли поверить в происходящее.

В советское время они жили как у Христа за пазухой. Можно даже сказать, что в каком-то смысле коммунизм для них уже был построен. Однако оказалось, что у их стабильной жизни весьма шаткое основание.

Работы не стало, деньги были потрачены, а других навыков, кроме как выращивание норок, ни у кого не было.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

«У них были такие доплаты, что можно было купить дом в Юрмале. Они же деньги не копили - покупали секции, шубы.

Им ничего было не нужно, по сути, никто даже автомобили не использовал - все было под рукой. И магазины, и натуральное хозяйство, и круглосуточный детский сад, и рабочее место, которое находилось в шаговой доступности.

Показывали кино, была творческая самодеятельность. А когда все развалилось, они даже без отопления остались! Во время денежной реформы потеряли накопления... Они пережили такой подъем, и к падению совершенно не были готовы. У многих диагностировали онкологию, кто-то быстро ушел из-за стресса, остальные разъехались», - рассказывает специалист Удришского волостного управления.

Кажется, в пустующих помещениях кто-то есть. Кабинет руководителя, стол секретаря, светлая столовая, окошка у бухгалтера, через которое выдавались зарплаты...

Два года назад турецкий предприниматель купил производство - привез из Дании стадо норок. Сначала дела шли хорошо, но через какое-то время он не выплатил работникам зарплату и пропал, - поделилась Ирена. У неё дома тоже есть шуба из норки, но надевать её больше не хочется - с ней связаны ностальгические воспоминания.

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