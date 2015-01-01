Сейм отклонил предложение ЛОР выразить недоверие Чакше

Выступая в дебатах, оппозиционные депутаты подчеркивали, что министр должна взять на себя ответственность за проблемы в здравоохранении, в том числе с доступностью медицинских услуг и «эпопеей» с системой электронного здравоохранения (СЭЗ).

Чакша отметила, что в отрасли сделано достаточно много, чтобы можно было уверенно сказать, что она оправдала выданный ей Сеймом два года назад кредит доверия.

Что касается СЭЗ, то система еще очень далека от идеальной, но положительная динамика уже видна. Финансирование в здравоохранении на одного человека выросло с 395 евро в 2015 году до 565 евро в 2018, добавила министр.

Сейчас отрасль переживает важный момент рывка, подчеркнула Чакша, выразив уверенность в том, что по итогам сегодняшнего голосования в Сейме она получит убедительные полномочия продолжить начатую работу.