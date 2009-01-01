Подорожание OCTA - радость для страховщиков, огорчение для автовладельцев

Рост стоимости полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (OCTA) в последнее время огорчил многих автовладельцев, но страховщиков это только это радует, так как размер убытков в этом сегменте уменьшился до самого низкого уровня с 2009 года, пишет в четверг Dienas Bizness.

Страховщики прогнозируют, что столь резкого подорожания, как прежде, больше не ожидается, но цены на полисы продолжат расти. По данным Центрального статистического управления, цены на OCTA для частных лиц в первом квартале этого года выросли на 6,1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, и это довольно небольшое удорожание, если сравнивать с быстрым ростом цен полисов в прошлом году, который измерялся от нескольких десятков до сотен процентов в зависимости от вида транспортного средства и класса бонус-малус.

В результате первый квартал этого года отрасль OCTA завершила с убытками лишь в размере 120 тысяч евро. Это самый низкий показатель с 2009 года, когда эта отрасль в последней раз работала с прибылью. По прогнозам Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, в настоящее время цены OCTA достигли докризисного уровня.

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