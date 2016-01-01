США может пристыдить Латвию из-за еврейской собственности

Всеобщее порицание и немилость грозят странам, которые не возвращают имущество еврейским организациям. Госдепартамент США будет составлять соответствующие списки раз в год. Это нормы закона о реституции имущества жертв Холокоста. Он уже подписан — сообщает «Русское вещание» LTV. Латвия вопрос возврата имущества начала решать уже несколько лет назад, но так и не закончила.

Здание улице Лудзас, 25 в Риге сегодня совсем неприметно. Фасад плотно зарос деревьями. А ведь в 1930 году дом для общества Linas Hacedek («Приют праведных») открывали с помпой. Мэр Риги Адамс Криевиньш выступал с торжественной речью, приветственное послание прислал и президент Албертс Квиесис. Здесь оказывали медицинскую помощь самым бедным слоям населения, рассказывает директор музея «Евреи в Латвии» Илья Ленский: «Это гинекология, это помощь роженицам. Здесь была школа медсестёр, здесь были разные учреждения, связанные с уходом за детьми. Так называемая молочная кухня. И что очень важно — оказывалась помощь людям любой национальности. В 1930 году, когда больница въехала сюда, половина пациентов были не евреи».

В годы второй мировой тут располагался немецкий военный госпиталь, в советские годы — поликлиника. В 90-е были попытки открыть филиал больницы Bikur Holim. Но уже 15 лет здание заброшено. Пережив столько эпох и режимов, дом может не пережить разрухи, и не исключено, что его придётся сносить.

Это один из 5 объектов, которые в начале 2016 года после принятия закона о реституции были переданы совету Еврейских общин. Но на этом всё. Несмотря на то, что в списках совета ещё 270 объектов, которые в 20-м веке были отняты у различный еврейских организаций и так и не возвращены. Многие из них в похожем состоянии, говорит глава фонда реституции Еврейских общин Дмитрий Крупников.

«От Латвии не требуется чрезмерных усилий. Есть пример Литвы. Они собрались и решили вопрос собственности.

Они договорились о сумме возмещения. Поскольку, как и в Латвии, многие из этих зданий кем-то используются», - рассказывает Крупников. По его словам, Сейм Латвии не предпринимает никаких действий в направлении продолжения реституции. Глава фонда также не верит, что до очередных выборов в Сейм ситуация изменится.

Именно такие страны, которые не спешат возвращать собственность жертвам Холокоста - будут раз год появляться в чёрном списке госдепартамента США. И хотя никаких прямых санкций не последует — порицание со стороны главных союзников Латвии по НАТО практически обеспечено.

В Сейме также подтверждают — вопрос возврата еврейской собственности не стоит в повестке дня.

«Это в большой степени была игра внутри правительства, чтобы этот вопрос заморозить. 5 зданий — не решают вопрос реституции. Конечно в денежном выражении это большие суммы. Миллионы, которые должны будут быть выплачены, в случае, если будет достигнуто соглашении о компенсации, а не о физической передаче имущества», - говорит член комиссии Сейма по иностранным делам Сергей Потапкин (Saskaņa)

В свою очередь депутат от «Национального объединения» Александрс Кирштейнис закон о реституции называет дискриминирующим: «Есть целый ряд организаций и предприятий, которые ни цента компенсаций не получили. К тому же имущество можно отдать только законному владельцу. В Литве довоенная организация евреев была централизованной. В Латвии же они были враждебными друг другу. Получается, что мы отдаём дома чужим людям. Большинство членов общины приехали сюда из советского союза. Получается курьёз — имущество отняли у представителей консервативного иудаизма — они были антикоммунистами. И сейчас это имущество мы передадим бывшим коммунистам?»

В «Национальном объединении» не исключают, что после выборов процесс реституции может продолжиться. Но только в том случае, если организация, претендующая на компенсацию, докажет, что действовала в послевоенные годы непрерывно. А возможное попадание Латвии в чёрный список Госдепа в партии называют маловероятным.

В латвийском МИД «Русскому вещанию» LTV7 также заявили, что процесс реституции в рамках нынешнего законодательства завершён. В общей сложности различным еврейским организациям в Латвии принадлежит 36 зданий. И 12-й Сейм обсуждать вопрос реституции не будет.