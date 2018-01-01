Медпомощь новорожденным в Детской больнице окажут в объединенном неонатологическом отделении

В рамках реализации стратегии развития Детской клинической университетской больницы на следующие пять лет успешно объединены неонатологические отделения ее филиалов «Торнякалнс» и «Гайльэзерс», сообщила на пресс-конференции член правления больницы Зане Страуме.

Теперь уход и лечение всем новорожденным, в том числе родившимся преждевременно, будут обеспечиваться в Риге на ул. Виенибас гатве, 45 в 1-м и 16-м отделениях.

В 1-м отделении будут оказывать помощь преждевременно родившимся детям, нуждающимся в интенсивной терапии, в 16-м - новорожденным, нуждающимся в разного вида лечении в стационаре.

Объединение двух неонатологических отделений - первый шаг пятилетнего плана развития Детской клинической университетской больницы, предусматривающего постепенное объединение услуг, оказываемых в обоих ее филиалах.

Филиал «Торнякалнс» на ул. Виенибас гатве, 45 оказывает детям более 30 профильных медицинских услуг, а также неотложную медицинскую помощь, «Гайльэзерс» - медуслуги четырех профилей.

Следующий этап объединения запланирован в июле 2018 года, когда на ул. Виенибас гатве, 45 будет переведено инфекционное отделение, которое объединится с нынешним 7-м отделением больницы.