На Латвию надвигаются грозы; объявлен оранжевый уровень предупреждения

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии ожидаются дожди, местами сильные и с грозами, сообщает агентство ЛЕТА.

В течение дня гроза может принести не только сильные ливни, но и град и сильные порывы ветра. В Курземе осадки ожидаются только местами, поэтому там будет относительно сухо.

В пятницу в Латвии ожидается частичная облачность, ночью на юго-востоке страны сгустится туман.

Будет дуть преимущественно слабый ветер, днем в Курземе порывы северного ветра достигнут 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха составит от +8..+14 градусов ночью до +16..+23 градусов днем.

В Риге ожидается дождь, возможны ливни с грозами. Медленный ветер переменчивого направления в пятницу сменится на умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха составит от +12..+14 градусов ночью до +17..+19 градусов днем.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевый уровень предупреждения в связи с ожидаемой в ближайшие часы и в пятницу грозой, которая местами принесет 15-30 мм дождя, а также град и порывы ветра до 15 метров в секунду.