Миллионы потрачены, а люди в инвалидных колясках не могут попасть в трамвай

Возмущение пользователей социальных сетей вызвали фотографии, на которых видно, что в трамвай, курсирующий по недавно отремонтированной улице Кр. Барона, без помощи посторонних не может попасть девушка в инвалидной коляске.

Пользователи Twitter выразили непонимание - на ремонт улицы и приобретение новых трамваем были потрачены миллионы, однако люди в инвалидных колясках не могут использовать общественный транспорт.

Представитель Rīgas satiksme Виктор Закис пояснил, что данная ситуация - исключение, обычно проблем нет - подъемники новых трамваев функционируют на различных покрытиях, и наклон на функциональность не влияет.

Однако фотографии свидетельствуют, что с рампа, предусмотренная для заезда людей в колясках, не работает так, как надо.