В Латвии могут ограничить ретрансляцию «Россия РТР»

Нацсовет по электронным СМИ (НСЭСМИ) предупредил создателей программы «Россия РТР», что ограничит ее ретрансляцию на территории Латвии, если констатирует повторный случай враждебных речей, сообщила агентству ЛЕТА председатель НСЭСМИ Даце Кезбере.

НСЭСМИ передал Еврокомиссии, создателям программы «Россия РТР» и медиарегулятору Швеции, где зарегистрирована «Россия РТР», заявление о возможности ограничения ретрансляции программы «Россия РТР» в Латвии, если она допустит повторные нарушения.

Заместитель председателя НСЭСМИ Ивар Аболиньш в понедельник на пресс-конфернции заявил о серьезности возможных нарушений телеканала «Россия РТР» и необходимости отнестись к ним со всей строгостью. «Каждый случай надо обсуждать, но видя всю картину целиком, ясно, что речь идет о системе», - сказал он.

В 2016 году НСЭСМИ из-за выявленных нарушений на шесть месяцев запретил ретрансляцию и распространение программ телеканала «Россия РТР» на территории Латвии.