На выходных будет солнечно, но ожидается сильный холодный ветер

В конце недели Латвия будет находиться под влиянием антициклона - ожидается сухая и солнечная погода, однако будет дуть сильный северный ветер, сообщает агентство ЛЕТА.

Под влиянием ветра температура воздуха будет ниже, чем в рабочие дни, кроме того, воздух опять станет сухим. В местах, где дождевые облака ушли, усилятся сухость и пожароопасность.

В ночь на субботу местами на востоке Латвии пройдут дожди. В субботу, воскресенье и понедельник по всей стране ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

В субботу порывы северного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, в воскресенье он немного стихнет.

В субботу температура воздуха повысится до +14..+16 градусов на побережье и до +17..+19 градусов в других районах страны, в воскресенье во второй половине дня станет еще на 2-3 градуса теплее.

В ночь на воскресенье и, возможно, на понедельник местами по стране температура воздуха опустится до +5 градусов, возможны небольшие заморозки на уровне почвы.