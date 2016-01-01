Осенью планируется открыть рейсы из Рижского аэропорта в Китай

Осенью этого года планируется открыть рейсы из международного аэропорта «Рига» в Китай, рассказала в передаче «900 секунд» на телеканале LNT председатель правления Рижского аэропорта Илона Лице.

«Мы работаем над привлечением дальних рейсов. Работа на китайском направлении ведется очень активно, и я думаю, что осенью мы сможем порадовать путешественников», - сказала руководитель аэропорта.

Лице пока не сообщила, в какой именно город Китая будут организованы рейсы.

В этом году Рижский аэропорт планирует обслужить почти 6,5 млн пассажиров.

Лице отметила, что этим летом в аэропорту предлагается самое больше количество маршрутов в его истории - из латвийской столицы можно улететь в 100 направлениях.

Международный аэропорт «Рига» является крупнейшим авиаузлом в странах Балтии. В 2017 году аэропорт обслужил 6,097 млн пассажиров, что на 12,9% больше, чем в 2016 году.