Как в фильме ужасов: рижан испугали странные деревья

По-летнему жаркий май принес жителям Риги не только радость, но и неожиданные заботы. В разных местах города на деревьях, в основном на черемухе, появилась странная белая паутина, полная гусениц. Гусеницы буквально на глазах уничтожают листья деревьев и вид у них становится довольно апокалиптический. Не обошла проблема стороной и сад главного редактора портала Rus.db.lv Натальи Пориете.

«Все произошло буквально за пару дней. Сначала я не обратила внимания на белые паутинки, которые местами обвили дерево, но на другое день все дерево было покрыто липкой белой паутиной, в которой «гроздьями» копошились зеленоватые гусеницы. Это было совершенно ужасно. Мы опрыскали дерево средством, купленным в «Депо», и на первый взгляд казалось, что гусеницы погибли, но на утро нас ждал сюрприз – выжившие гусеницы, которых мы потревожили своим вторжением, не только доели листву на дереве, но и спустили паутинки вниз, а также перекинули их на близстоящий сарай и забор. По крыше сарая они добрались до другого декоративного дерева, а за ним уже росли яблони. Нам пришлось повторно обрабатывать дерево химией, после чего гусеницы погибли», - рассказывает Наталья.

На вопрос, почему дерево не срубили сразу, она ответила, что сжечь его было негде, а увозить на свалку не решились, так как гусеницы могли заразить деревья в другой части города. Кроме того, был послан запрос в Государственную службу защиты растений, и от их ответа зависели действия – как поступать правильно, пишет Rus.db.lv.

Руководитель отдела интегрированной защиты растений государственной службы защиты растений Анитра Лестланде прислала DB комментарий службы: «Черемуховая моль циклично размножается в массовом виде, у отдельных деревьев черемухи гусеницы моли полностью съедают все листья и паутиной опутывают все дерево.

Другим деревьям моль ущерба не наносит. В этом году черемуховая моль размножилась особенно быстро из-за сухой и теплой погоды.

Визуально вид дерева с гнездами моли очень непривлекателен, однако самому дереву это не вредит – на следующий год на нем снова распустятся листья. Ограничить распространение гусениц можно путем их механического сбора и уничтожения. Особенно важно это сделать в первый год их появления на дереве, когда на нем только несколько гнезд гусениц. Ветки с гусеницами срезают и уничтожают. Когда паутиной покрыто уже все дерево, на помощь можно взять грабли, с помощью которых можно снять паутину вместе с гусеницами и уничтожить ее».

По словам Лестланде, моль откладывает яйца на кору ветвей, из яиц осенью появляются гусеницы, которые благополучно зимуют под закрывающим их щитком из слизистового вещества. Погибнуть гусеницы могут только в очень суровую зиму, поэтому, если на черемухе в один год появилась белая паутина с гусеницами, ждите гораздо большей популяции на следующий год. Насчет обработки черемухи химическими средствами эксперт сказала, что в общественных местах такая обработка производится не будет, а в садах жители могут использовать разрешенные в Латвии средства для борьбы с такого рода насекомыми, соблюдая при этом все правила безопасности.

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