Латышка, живущая в Индии: Я бы здесь одна не путешествовала...

Агате - девушка из Латвии, которая уже четыре года живет в Индии. Однако этих лет еще не хватило, чтобы прижиться здесь и принять настолько другую культуру и традиции. В глазах местных она все еще считается туристом и поэтому - безграничным источником денег. В разговоре с TVNET Агате рассказала, как это - быть белой женщиной в Индии?

И хотя для многих европейцев Индия - это эзотерическое место для духовных путешествий, в которых «найти себя», Агате в эту азиатскую страну прибыла с совсем другими целями. Во время учебы в университете она в интернете случайно познакомилась с парнем из Индии. «Начали, как друзья, а спустя четыре года я очнулась в Индии», - рассказывает Агате. Незадолго после знакомства пара поженилась и она насовсем переехала в Индию, которая, по ее мнению, является полной противоположностью Латвии.

У белых деньги растут на деревьях

Сейчас Агате с мужем живут в небольшом городке в штате Уттар-Прадеш, расположенном на севере страны - от ее дома до Гималаев всего три часа езды. В этой части Индии зимы - холодные, снега там нет, но шерстяные носки ночью одеть стоит.

Молодые люди зарабатывают на жизнь, занимаясь молочным хозяйством, а в свадебный сезон Агате подрабатывает обработкой фотографий с роскошных празднеств.

Работает она также много и тяжело, как любой другой местный, но в их глазах по-прежнему господствует представление, что у нее много денег, потому что эти белые все богачи. «Люди, которые видят меня в первый раз, не задумываются о том, как давно я здесь и что мои возможности заработать такие же, как и у любого другого индийца», - рассказывает Агате, добавив, что из-за цвета кожи она все еще воспринимается как турист и всегда находится в центре внимания.

Борьба за личное пространство

Девушка признается, что прижиться в новой среде было очень сложно, но она старалась адаптироваться, насколько это возможно, потому что это бессмысленно и очень выматывает, когда стараешься доказать свою правду и приоритеты во всем. «Здесь все диаметрально противоположно тому, как в Латвии - начиная с того, что индийцы никуда и никогда не приходят вовремя и заканчивая тем, что планирование прибавления в семье- это закон, а не личный выбор пары».

В Индии традиционно доминирует культура сообщества - все все знают друг о друге и проинформировано не только все бессчетное количество родственников, но и соседи. Поэтому самый большой вызов для Агате - это борьба за личное пространство: «Здесь люди очень любопытные, чересчур дружелюбные, осуждающие. Им сложно понять, что я не хочу, чтобы соседи все обо мне знали и что я иногда хочу поесть ужин вдвоем со своим мужем. Мне повезло, что семья моего мужа идет мне навстречу и понимает, что у меня немного иные потребности, нежели у всех остальных. Также я боролась и продолжаю бороться против очень типичного образа женщины в Индии».

Традиции против свободы выбора

Агате считает, что ситуация с правами женщин в Индии с каждым годом улучшается: «Здесь нет никаких законов, ограничивающих права женщин. Даже наоборот - различными субсидиями и «свободными» законами женщин мотивируют брать на себя больше ответственности, например, получая кредит». Однако большая часть общества, по ее мнению, в своих взглядах еще не достигла 21 века. Многие - как мужчины, так и женщины, до сих пор считают, что женщина имеет право только воспитывать детей, готовить есть и заботиться о хозяйстве.

Традиционно в Индии родители выбирают супругов для свои детей, но понемногу и это меняется и все больше молодых людей сами выбирают своих партнеров. Например, у родителей мужа Агате не было нареканий, что сын сам сделал свой выбор, однако жена для его брата была выбрана традиционным способом - и это был его выбор разрешить родителям позаботиться об этом. Однако не у всех молодых людей есть такой выбор и часть все-еще должны подчиняться пожеланиям родителей.

FOTO: privātais arhīvs

Вопрос безопасности

До переезда в Индию Агате часто получала такие комментарии как «Индия - опасная, женщинам туда вовсе ехать не стоит» и тому подобные. На вопрос, чувствует ли она себя в безопасности в Индии, Агате отвечает: «Я знаю, что Индия - не самое безопасное место в мире. Я всегда здесь очень осторожна и оцениваю, куда и когда иду, а также, с кем выбираю контактировать. В то же время и в Латвии я внимательна, также как и в остальном мире. По количеству населения Индия - вторая страна в мире, поэтому кажется, что здесь больше преступлений, чем в других государствах, но это не так».

Девушка признается, что больше неприятных случаев она пережила в Латвии, а не в Индии. Она рассказывает: «Я знакома как с латышами, так и с индийцами, которые путешествовали по Индии, даже с латышками, которые путешествовали в одиночестве, и не сталкивались в проблемами безопасности. Но это не означает, что всем так повезет. Все зависит от того, насколько ты внимателен. В любой стране».

Одна из наиважнейших вещей - это соответствующая, подобающая одежда, но все зависит от места или мероприятия, которое посещаешь. На мероприятиях, которые в основном посещают молодые, образованные люди, можно себе позволить прийти в открытом платье, но, если встреча предстоит со старыми или мене образованными людьми, открытые плечи могут привлечь лишнее внимание, объясняет Агате.

Как не попасть в неприятности в Индии, Агате научил муж: «Я знаю, что он всегда позаботится о моей безопасности и физически, и образовывая меня тому, как одеваться в разные места, куда идти, куда не идти и так далее. Но стоит признать, я лично одна по Индии бы не путешествовала».

FOTO: Privātais arhīvs

Как одурачивают туристов?

Многие жители запада, уставшие от потребительского общества, отправляются в Индию за аутентичным опытом, духовным наполнением, учиться йоге и медитировать. Для кого-то это может оказаться действительно полезно, но часто можно нарваться на «мнимых гуру», которые за неадекватные деньги учат туристов каким-то мистическим ритуалам и сомнительным «премудростям».

Агате акцентирует, что в Индии - также как и в других туристических местах, есть много способов, как местные научились обманывать туристов: «Здесь очень много людей, работа которых прикидываться отзывчивыми местными, но на самом деле они пытаются привезти туриста в определенный магазин, гостиницу или к гуру, и за каждого привлеченного туриста они получают комиссию. Здесь действительно важно быть внимательными, потому что индийцам кажется, что у нас безграничное количество денег, поэтому наценка на все огромная. Даже если цена кажется приемлемой, потому что в Европе все значительно дороже, в 99% ты все равно переплачиваешь. Здесь надо торговаться».

В будущем Агате вместе с мужем хочет переехать в Латвию, но осуществление этого плана требует больше денег, чем хотелось бы. Агате говорит: «Мой муж очень любит Латвию и хочет тут жить. Жизнь в Индии только усилила мою любовь к Латвии».