Рынок на Лубанчике снесут - вместо него построят торговый центр

В портал TVNET обратилась обеспокоенная жительница Плявниеков: Лубанский рынок - это место, в котором люди, особенно с низкими доходами, выгодно закупаются, но теперь его грозят снести. В Рижской стройуправе TVNET выяснил, что земля принадлежит частному владельцу, которому уже выдано разрешение на строительство. Планируется, что вместо рынка построят торговый центр.

«... В Риге началась настоящая лихорадка ликвидации маленьких базарчиков. Мне, как и многим жителям блочных домов, больно смотреть, как хоронят Лубанский рынок. Для простого человека без огромных накоплений на счете от откатов или контрабанды, рынок - важное место для покупок, позволяющее немного сэкономить», - написала жительница.

Обеспокоены тем, что построят магазин и увеличится транспортный поток

Местная жительница отмечает: насколько я понимаю по новому проекту, здесь построят очередной магазин - прямо рядом с детским садом.

«Наверняка кто-то, кто пропихивает идею, скажет - будут пять новых рабочих мест и благоустроенная среда. Но забудут сказать о грузовиках, которые будут ездить туда-сюда под окнами, и про выхлопные газы, которые будут вонять. Конечно, совсем забыла упомянуть о строительных работах, которые пройдут за счет нашего здоровья и нервов - сначала все снесут, что только пыль полетит, а потом будут забивать сваи с грохотом, а потом пойдут и прочие «экстра» - мусорники с крысами и сотни машин покупателей», - продолжает она.

FOTO: TVNET lasītājs

Местные выяснили, что на улице Лубанас 113а и 113d выдано строительное разрешение под номером BV18-393-abv/L, которое вступило в силу 3 мая. Строительство планирует ООО Placēns, автор проекта - ООО Diānas Zalānes projektu birojs.

«Что за магазин там построят, мы можем только догадываться, но, насколько мы понимаем, это будет иностранный магазин, для которого салат, цветы и яблочки местных бабушек вряд ли будут приоритетом», добавила жительница.

FOTO: TVNET lasītājs

В Рижской думе TVNET пояснили, что земля не принадлежит самоуправлению, у нее частный владелец. В стройуправе подтвердили, что разрешение выдано и реализация проекта находится на начальном этапе.

Там пояснили, что разрешение не означает, что сейчас все снесут. Оно дает разрешение проектировать. Пока ясно, что часть рынка снесут, но часть и оставят. На том месте, в котором снесут рынок, построят торговый центр, но пока неясно, как долго еще сохранится рынок.

«Снос рынка не произойдет ни сегодня, ни завтра, необходимо спроектировать, согласовать», - поясняют в стройуправе. Пока неясно и то, что сделают со второй частью, которую сносить не планируется.