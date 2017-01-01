Число туристов в Юрмале возросло на 23%

Число туристов в Юрмале за первые три месяца 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличилось на 23%, сообщила агентству ЛETA представитель Юрмальского самоуправления Зане Лейте со ссылкой на данные Центрального статистического управления.

В первом квартале Юрмала была вторым по популярности латвийским городом среди иностранных и местных туристов. Половину останавливавшихся в Юрмале на ночлег туристов составили латвийские, вторую половину - иностранные гости.

Больше всего иностранных туристов в Юрмале в этом году было из России, далее по их количеству следуют Литва и Эстония, затем - Белоруссия, Германия, Швеция, Украина, Великобритания, Финляндия и Норвегия.

Больше всего за год увеличилось число туристов из Украины, Великобритании и Швеции.