Право аренды Агенскалнского рынка получили владельцы Калнциемского квартала

Право в течение следующих 30 лет вести хозяйственную деятельность на Агенскалнском рынке и прилегающей к нему территории получили владельцы Калнциемского квартала - ООО «Kalnciema iela», сообщил на пресс-конференции руководитель комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров.

Это принадлежащее Карлису Дамбергсу предприятие было единственным претендентом, подавшим заявку на аукцион.

Члены аукционной комиссии утвердили эти результаты аукциона единогласно, добавил Буров.

Арендный договор с ООО «Kalnciema iela» предполагается заключить на 30 лет без возможности возмещения сделанных арендатором инвестиций, обязав арендатора согласовывать планируемые вложения с владельцем недвижимости.

Общая площадь здания рынка - 4249,6 кв. м, общая площадь земельного участка - 8433 кв. м.

Для участия в аукционе претендент должен был внести залог в размере 15 888,75 евро и представить план развития Агенскалнского рынка.

Агенскалнский рынок был закрыт в январе этого года из-за плохого технического состояния. Несколько лет им управляло АО «Ригас централтиргус», а с февраля перенял департамент собственности Рижской думы.

Арендатор должен будет также в течение трех месяцев со дня вступления в силу арендного договора согласовать с думским департаментом рабочее задание на проектирование рынка, за полтора года разработать и утвердить строительный проект и за три с половиной года закончить строительные работы и сдать рынок в эксплуатацию.

Будущему арендатору поручено сохранить статус Агенскалнского рынка, в сотрудничестве с неправительственными организациями и окрестными жителями проводить различные культурные мероприятия, обеспечить приоритетно торговые места крестьянам, производящим и торгующим местной сельскохозяйственной продукцией, ремесленникам и розничным торговцам экологическими продуктами.