Синоптики пообещали сухую и солнечную субботу

В ночь на субботу местами в восточной части Латвии ожидается дождь, до начала ночи продолжат расти грозовые облака, которые местами принесут сильные ливни, сообщает агентство ЛЕТА.

В других районах страны небо прояснится, суббота по всей Латвии будет сухой и солнечной.

Будет дуть умеренный северный ветер, порывы которого достигнут скорости 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха после захода солнца опустится до +6..+12 градусов. Днем потеплеет до +14..+16 градусов на побережье и до +17..+19 градусов на остальной части Латвии.

В Риге в субботу будет сухо и солнечно. Порывы северного, северо-западного ветра усилятся до 13 метров в секунду. Температура воздуха повысится с +11..+12 градусов ранним утром до +16..+17 градусов днем.