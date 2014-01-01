Азартный таможенный надзиратель СГД снят с должности

Сегодня, 18 мая, Служба госдоходов (СГД) приняла решение отстранить от должности старшего таможенного надзирателя Владимира Винокурова, который в своей декларации о доходах прошлого года указал выигрыши от азартных играх в размере нескольких десятков тысяч евро, узнало агенство LETA.

Винокурову также остановили выплату заработной платы, начиная с дня отстранения.

Ранее служба внутренней безопасности СГД начала уголовный процесс против Винокурова.

Как ранее писал Русский TVNET, согласно декларации должностного лица, старший таможенный надзиратель СГД Владимир Винокуров в прошлом году в азартных играх выиграл 52 200 евро.

Выигрыш получен от компаний Optibet, Olympic Casino Latvia, Latsson Licensing, а также зарегистрированной на острове Мэн Celton Manx Limited и зарегистрированной на Гибралтаре Hillside Sports GP Limited.

Декларации предыдущих лет показывают, что в 2014 году Винокуров от азартных игр выручил 157 571 евро, в 2015 году - 187 196 евро, а в 2016 году - 238 628 eiro.

В то время как зарплата Винокурова в 2017 году, согласно декларации, составила 13 236 евро, еще 1123 евро он получил в качестве пособия от VSAA.

Во владении Винокурова находится квартира и постройка в Даугавпилсе, земля в Илуксте и Калкунской волости Даугавпилсского края, а в совместном владении - земля в Даугавпилсе. Также чиновник владеет легковым автомобилем Audi A6.