Латвийские телевидение и радио просят дополнительно 1,5 млн евро

Латвийское телевидение (ЛТВ) и Латвийское радио (ЛР) планируют запросить около 1,505 млн евро из средств госбюджета на непредвиденные расходы для покрытия расходов на улучшение инфраструктуры обоих предприятий, сообщила агентству ЛETA председатель Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Даце Кезбере.

ЛТВ необходимо дополнительное финансирование на замену источников автономного электроэнергоснабжения (680 тыс. евро), новый пульт управления для передачи «Панорама» (более 400 тыс. евро), замену системы пожаротушения (примерно 190 тыс. евро).

ЛР требуются 175 тыс. евро на замену централи аппаратов обеспечения радиоэфира, 60 тыс. евро - на создание системы безопасности, 60 тыс. евро - на расширение системы внутренней безопасности здания ЛР.

Как сообщила агентству ЛETA представитель НСЭСМИ Агнесе Берга, отвечая на просьбу ЛТВ и ЛР выделить дополнительное финансирование, НСЭСМИ попросил оба предприятия до 23 мая представить более детальное и документально обоснованное разъяснение необходимости финансирования.