Работой своих самоуправлений довольна половина жителей Латвии

В целом работой самоуправлений удовлетворены 54% жителей - 43% скорее согласились, а 11% полностью согласились с утверждением, что работой своих самоуправлений они довольны.

По сравнению с прошлым годом довольных стало больше на два процентных пункта.

34% опрошенных не согласились с утверждением, что они довольны работой своих самоуправлений.

Наиболее критическим отношение к местной власти было в 2009 году, когда работой самоуправлений были недовольны 52% населения. В 2016 году недовольных было 30%, в год выборов в самоуправления, 2017, их количество выросло до 36%.

12% респондентов не смогли дать ответа на заданный вопрос.