Сегодня в 204 местах по всей Латвии пройдут мероприятия Ночи музеев

Сегодня мероприятия Ночи музеев пройдут в 204 местах по всей Латвии, сообщила на пресс-конференции министр культуры Даце Мелбарде. Интерактивная карта мест проведения Ночи музеев размещена на сайте Министерства культуры, а с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте «www.muzeju-nakts.lv».

Темой Ночи музеев в этом году будет «Колыбель», так как на мероприятия и экспозиции музеев будут посвящены рождению государственности, свободе, краям Латвии.

Число участников Ночи музеев в этом году значительно увеличилось - в Риге в ней примут участие 77 музеев, учреждений и объектов (на 10 больше, чем в прошлом году), в Видземе - на семь больше.

В Курземе двери для посетителей в Ночь музеев откроют 32, в Латгале - 31, в Земгале - 18 мест. В акции будут участвовать не только музеи, но и свыше 40 других мест, где общественные деятели проведут мероприятия, рассказывающие о культурно-исторических ценностях Латвии.

По традиции в Ночь музеев для посетителей будут открыты также учреждения госуправления, включая Сейм и резиденцию президента Латвии.

В предыдущие годы в мероприятиях Ночи музеев в Латвии участвовали в среднем по 250 тыс. посетителей.