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О чем больше всего беспокоятся родители в Латвии, оставляя ребенка одного дома?

LETA
Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

Более половины или 60% родителей, оставляя ребенка дома одного, больше всего беспокоятся о том, что он нечаянно оставит включенными бытовые приборы, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором мобильной связи «Bite Latvija» и компанией «Norstat Latvija».

58% беспокоит то, что ребенок может лгать, утверждая, что находится дома, а на самом деле находится в другом месте.

38% волнуются, что ребенок посещает запрещенные сайты, а 34% - что ребенок в их отсутствие приглашает домой друзей.

Каждый третий волнуется, что ребенок слишком много времени проводит за гаджетами, играя или переписываясь.

Злоупотребление гаджетами больше беспокоит отцов, а матерей - вранье и посещение запрещенных сайтов.

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