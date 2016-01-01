Вместо ареста пьяных водителей полиция хотела бы ввести конфискацию автомашин

Госполиция считает систему административного ареста пьяных водителей эффективной, и ее отмена должна быть компенсирована, например, конфискацией транспортного средства нарушителя, заявил начальник управления безопасности движения Государственной полиции Нормунд Крапсис.

По его словам, решение об отказе от административного ареста должны принимать политики. До сих пор эта мера внесла существенный вклад в повышение безопасности движения, так количество аварий, совершенных пьяными водителями, уменьшилось.

По данным Госполиции, в 2016 году за вождение в пьяном состоянии составлено 3864 протокола, в прошлом году - 3680, в этом году - 1021. В 2016 году арест применен к 3053 нарушителям, в прошлом году к 1681.

Если политики решат отказаться от ареста, нужен механизм компенсации, чтобы не ухудшить безопасность движения и не способствовать правовому нигилизму.

Полиция уже ранее предлагала конфисковывать автомашины пьяных водителей независимо от того, принадлежат ли они самому нарушителю, родственнику или лизинговой компании.

В среду на совещании в Министерстве сообщения обсуждалась возможность замены административного ареста пьяных водителей другими мерами.