Рига вышла на улицы: люди спешат посетить Ночь музеев

В субботу вечером уже в 14 раз подряд в Латвии началась Ночь музеев - время, когда для бесплатных посещений свои двери распахивают музеи, госучреждения и различные объекты по всей стране. Предлагаем фотоподборку с места событий!

Как обычно, уже с 19:00 очереди образовались у музея медицины, художественного музея и других востребованных мест. Всего мероприятия Ночи музеев организованы в 204 местах по всей Латвии.

Темой Ночи музеев в этом году стала «Колыбель» - все мероприятия и экспозиции музеев посвящены рождению государственности, свободе и краям Латвии.