За три месяца депутатам выплачено компенсаций за транспорт и квартиры на 87 тыс. евро

Депутатам Сейма за три месяца текущего года выплачено компенсаций за транспорт и аренду квартир на 87 366 евро.

За январь компенсации составили 29 069 евро, за февраль- 29 708 евро, за март - 28 588 евро, свидетельствует информация на сайте Сейма.

Норма компенсации на эти месяцы была больше, чем выплаченная сумма, потому что некоторые депутаты не используют эту возможность или получают компенсацию ниже нормы. Например, в марте норма составляла 38 924 евро.

За март депутаты получили 10 201 евро компенсаций за квартиры и 18 386 евро за транспортные расходы.

Размер компенсации депутатам зависит от места жительства - чем дальше от Риги живет депутат, тем больше компенсация. В марте самую большую компенсацию - 807 евро - получили депутаты «Согласия» Янис Тутинс и Владимир Никонов.