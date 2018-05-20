В Рижском марафоне «Lattelecom» победил представитель Эфиопии

Рижский марафон «Lattelecom» в этом году собрал рекордно большое число участников - примерно 37,5 тыс. человек из 70 стран.

В ежегодном Рижском марафоне «Lattelecom» победу среди мужчин одержал Гедат Аяна из Эфиопии, установив новый рекорд соревнований.

Аяна достиг финиша за два часа и 11 минут, 13 секунд уступил ему Силас То из Кении.

Лучшим из латвийских бегунов оказался Валерий Жолнерович, которому досталось седьмое место (2 часа, 17 минут и 5 секунд), девятым был Янис Гиргенсонс, десятым - Кристап Берзиньш.

В соревнованиях женщин победила кенийка Джорджина Джепкируи Роно, которая финишировала через 2 часа, 28 минут и 21 секунду. Из Латвии самое высокое место заняла Карина Хелмане-Сороченкова (2 часа, 55 минут и 13 секунд).

В полумарафоне для мужчин победа досталась Александру Матвийчуку, который финишировал через час, пять минут и 14 секунд. Вторым был Янис Вишкерс, третьим Дмитрий Серегин.

Среди женщин лучшей была литовка Милда Вилчинскайте (час, 14 минут и 38 секунд). Елена Прокопчук заняла четвертое место.

Марафоны в Риге проходят с 1991 года.

В честь отмечаемого в этом году столетия Латвии организаторы марафона подготовили специальные медали по мотивам довоенной пятилатовой монеты. Впервые участники марафона пересекут Даугаву по трем мостам: Вантовому, Каменному и Островному.

В связи с проведением Рижского марафона Lattelecom в конце недели, в городе ожидаются значительные транспортные ограничения:

20 мая с 8.00 до 16.30 14 движение транспорта будет закрыто на многих марафонских маршрутах:

Марафонская дистанция: набережная 11 Ноября (старт) – улица Экспорта – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – съезд с Вантового моста - улица Кипсалас – улица Энкура – улица Оглю – Баласта дамбис – улица Матрожу – – улица Звейниеку – улица Кипсалас – улица Кр. Валдемара – улица Сколас (разворот) – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост - бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – набережная 11 Ноября – Каменный мост – улица Кугю – дамба АВ – улица Мукусалас – Карля Улманя гатве – Островной мост – виадук с улицы Краста – улица Краста – набережная 11 Ноября – улица Экспорта – улица Ханзас – улица Сканстес – улица Зирню – улица Весетас – улица Малпилс – улица Гростонас – Арена «Рига» (разворот) – улица Гростонас – улица Малпилс – улица Весетас – улица Зирню – улица Сканстес – улица Ханзас – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – съезд с Вантового моста - улица Кипсалас – улица Энкура – улица Оглю – Баласта дамбис – улица Матрожу – улица Звейниеку – улица Кипсалас – улица Кр. Валдемара – улица Сколас (разворот) – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – набережная 11 Ноября (финиш).

Полумарафонская дистанция: набережная 11 Ноября (старт) – улица Экспорта – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – съезд с Вантового моста - улица Кипсалас – улица Энкура – улица Оглю – Баласта дамбис – улица Матрожу – улица Звейниеку – улица Кипсалас – улица Кр. Валдемара – улица Сколас (разворот) – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – Каменный мост – улица Кугю – Дамба АВ – улица Мукусалас - Карля Улманя гатве – Островной мост – виадук с улицы Краста – улица Краста – набережная 11 Ноября (финиш).

10 – километровая дистанция: набережная 11 Ноября (старт) – улица Экспорта – улица Ханзас – улица Пулквежа Бриежа – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – Вантовый мост (разворот) – Вантовый мост – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица – улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – набережная 11 Ноября (финиш).

6 – километровая дистанция: набережная 11 Ноября (старт) – улица Экспорта – улица Элизабетес – улица Кр. Валдемара – бульв. Зигфрида Анны Мейеровица -улица Бривибас – улица Стабу (разворот) – улица Бривибас – улица Калькю – набережная 11 Ноября (финиш).