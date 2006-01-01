А сколько вы тратите на обед в заведениях общественного питания?

На один обед в заведениях общественного питания тратится в среднем 4,67 евро, свидетельствуют данные опроса SKDS, проведенного в феврале.

По сравнению с прошлым годом средняя сумма расходов выросла на 10 центов. Самая маленькая сумма расходов на обед в заведении общественного питания зафиксирована в 2006 году, когда обед стоил в среднем 3,33 евро.

Вторая самая маленькая сумма была после кризиса в 2010 году - 3,98 евро.

Самая большая сумма расходов на обед была зафиксирована в 2015 году - 5,06 евро.