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Температура воды в море от +4 градусов, в реках местами до +20

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Zane Bitere / LETA

Вода в море местами ледяная, а в реках и озерах ее температура составляет от +14 до +20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

С пятницы резко понизилась температура воды на Видземском побережье - до +4 градусов. Немного выше температура воды у Риги и Юрмалы, где холодная морская вода смешивается с теплой водой из рек.

В Вентспилсе и Лиепае температура воды в море также ниже +10 градусов.

В Венте и Лиелупе температура воды в воскресенье утром составила

+17..+20 градусов, в Айвиексте и Даугаве +16..+19, в Гауе +14..+17, в озерах +14..+18.

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